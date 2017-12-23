Роуз Геттемюллер: Мы никогда ничего не диктуем

Интервью заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер Медиамакс



- Госпожа Геттемюллер, армянские руководители часто повторяют: «Мы не будем обещать того, чего не сможем выполнить, но мы всегда выполняем обещанное». Данная формула применима к отношениям Армении с НАТО?



- Конечно. Ярким примером тому служит участие Армении в миротворческих операциях в Афганистане и Косово на протяжении долгих лет. Мы рассматриваем Армению как очень надежного партнера и ценим ту работу, которую ваша страна выполняет в рамках данных миссий на протяжении многих лет.



- Армения – единственная страна-член ОДКБ, имеющая достаточно глубокие связи с НАТО и принимающая участие в миротворческих миссиях альянса. Тем не менее, членство в другом военно-политическом альянсе предполагает определенные ограничения. Заметны ли они во время диалога с Арменией?



- Мы никогда ничего не диктуем. Нам бы хотелось сотрудничать с Арменией и в других сферах, однако если Армения не готова или не считает это целесообразным, то мы никогда ничего не диктуем.



Армения должна самостоятельно выделить свои приоритеты, цели и планы, после чего мы будем работать с Ереваном, чтобы придать целостный вид тому, что мы называем Планом действий. Сейчас мы запускаем новый План действий индивидуального партнерства для Армении. НАТО всегда заявляет, что каждая страна должна самостоятельно выстраивать свои отношения в сфере безопасности. Мы не видим каких-либо противоречий в членстве Армении в ОДКБ и ее сотрудничестве с НАТО.



- Несмотря на членство в ОДКБ, Армения применяет западный опыт реформ в оборонной сфере. Как Вы оцениваете реформы в Вооруженных силах Армении?



- До сих пор все было на должном уровне. Сегодня мы провели очень интересное обсуждение с министром обороны Армении относительно военного образования и обучения. Предприняты очень важные шаги для обеспечения гибкости военного образования.



На мой взгляд, экономика Армении выиграет, если люди будут демобилизовываться из армии более образованными и подготовленными.



Сейчас Армения переходит к парламентской форме правления, в связи с чем очень важно думать о различных путях по обеспечению контроля парламента над вооруженными силами. У государств-членов НАТО есть большой опыт в этом вопросе, и мы можем поделиться им с Арменией. Мы ждем сигналов от Армении относительно ожиданий вашей страны от альянса.



- Как Вы отметили, Армения совершает переход от полупрезидентской формы правления к парламентской, и процесс завершится в апреле следующего года. НАТО отслеживает данный процесс?



- Да, мы внимательно следим за этим процессом. Армения самостоятельно выбирает форму правления, однако эти реформы предусматривают определенные изменения в правовом поле, которые, помимо прочих вопросов, касаются также гражданского контроля над вооруженными силами. Теперь у Армении появится парламентский контроль над армией.



Это новые развития для Армении, и мы готовы предоставить консультации, касающиеся опыта стран-членов НАТО в решении этих вопросов.



С Роуз Геттемюллер беседовала Тагуи Ованнисян