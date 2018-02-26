Армен Саргсян: Я готов стать союзником молодежи

Эксклюзивное интервью кандидата на пост президента Армении от Республиканской партии Армена Саргсяна Медиамакс



- Господин Саргсян, в сообщениях о Ваших встречах в Армении и Диаспоре часто говорится о том, что вы представили свое видение будущего Армении. Видение предполагает долгосрочность, но я хочу спросить об обозримом будущем: в случае избрания Вы будете президентом 7 лет. Какой Вы хотите видеть Армению в 2025 году?



- Мне бы хотелось видеть молодую Армению. Имею ввиду не только большую вовлеченность молодежи в систему государственного управления. Хочу, чтобы Армения была молода душой и созвучной 21-му веку.



- Иногда мы слышим мнения, что наша богатая история, будучи большой ценностью, порой мешает нам, и вместо того, чтобы смотреть в будущее, мы оглядываемся назад и живем прошлым. Как найти «золотую середину»?



- История и наследие – это величайшие ценности, но человек должен жить будущим. Живя прошлым, мы не растем. Нужно жить завтрашним днем. Прошлое и наследие, безусловно, важны, но прошлое не должно становиться образом жизни.



Армен Саргсян Фото: Медиамакс

«50 глобальных армян» | 2015-05-04 16:52:33 50 глобальных армян: Мушег Товмасян

Армен Саргсян Фото: Медиамакс