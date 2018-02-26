Армен Саргсян: Я готов стать союзником молодежи

Эксклюзивное интервью кандидата на пост президента Армении от Республиканской партии Армена Саргсяна Медиамакс
- Господин Саргсян, в сообщениях о Ваших встречах в Армении и Диаспоре часто говорится о том, что вы представили свое видение будущего Армении. Видение предполагает долгосрочность, но я хочу спросить об обозримом будущем: в случае избрания Вы будете президентом 7 лет. Какой Вы хотите видеть Армению в 2025 году?
- Мне бы хотелось видеть молодую Армению. Имею ввиду не только большую вовлеченность молодежи в систему государственного управления. Хочу, чтобы Армения была молода душой и созвучной 21-му веку.
- Иногда мы слышим мнения, что наша богатая история, будучи большой ценностью, порой мешает нам, и вместо того, чтобы смотреть в будущее, мы оглядываемся назад и живем прошлым. Как найти «золотую середину»?
- История и наследие – это величайшие ценности, но человек должен жить будущим. Живя прошлым, мы не растем. Нужно жить завтрашним днем. Прошлое и наследие, безусловно, важны, но прошлое не должно становиться образом жизни.
Фото: Медиамакс
Будь то личность, организация или государство - все начинается с видения. Невозможно построить современное государство, если не иметь видения и не знать, куда ведешь страну.
- В последнее время Вы провели много встреч с молодежью. Вы видите в них потенциал для создания современной Армении?
- Да, у них фантастический потенциал. Армянская молодежь всегда отличалась творческим потенциалом, просто разные времена предоставляют разные условия и возможности. Молодость моего поколения прошла в Советском Союзе, и о том уровне свободы, которым обладает сегодняшняя молодежь, мы могли только мечтать.
Они свободны, но сегодня я не вижу большой единой творческой атмосферы: есть отдельные группы, оазисы, островки, которые не связаны друг с другом, а в некоторых случаях - даже не знают друг о друге. На мой взгляд, будет полезно составить список армян в возрасте от 25 до 40 лет, которые достигли успехов в разных уголках мира. Уверен, что их число будет огромным. Почти каждый день я общаюсь с этими людьми в разных странах и сам смогу составить список из как минимум 100 человек.
Кстати, после нашей беседы ко мне придет один из таких молодых людей, Мушег Товмасян. Его отец - астроном и был моим студентом, а я – крестный Мушега. (В ходе беседы выясняется, что мы писали о Мушеге Товмасяне несколько лет назад: он был одним из героев проекта Медиамакс «50 глобальных армян»-авт.)
У нас хорошее новое поколение – как в Армении, так и в Диаспоре. Безусловно, необходимо сохранить традиционные организации Диаспоры, однако новое поколение должно переформулировать видение.
- Но существующие как в Армении, так и в Диаспоре системы будут оказывать сильное противодействие.
- Конечно. Так было и будет: любая система начинает противодействовать, исходя из инстинкта самосохранения. Но лучше, чтобы энергия нового поколения была направлена на преодоление этого противодействия, а не тратилась на другие вещи.
Мы часто говорим о наших успехах в сфере ИТ, которые, безусловно, существенны. Однако я вижу в нашей ИТ-сфере некую закрытость, тенденцию превращения в «заповедник». Талантливые и энергичные молодые люди должна знать друг друга в лицо, чувствовать, что они являются хозяевами нашей страны, что именно они будут управлять ею и развивать экономику.
Молодые люди часто спрашивают меня, каким я представляю будущее Армении? Я же говорю: вы должны ответить на этот вопрос, поскольку созидать это будущее будете вы сами. Я вижу себя лишь в роли гаранта этого перехода.
- Можем ли мы сформулировать, что если вы будете избраны на пост президента Армении, молодежь получит союзника в вашем лице?
- Да. А молодые, в свою очередь, станут моими союзниками, поскольку я хочу, чтобы наша страна была молодой, полной энергии, стремящейся к переменам. Молодость – это состояние души, не связанное с возрастом. Шарлю Азнавуру сегодня 94 года, но он молод душой.
Фото: Медиамакс
- Мы часто говорим о поиске верной формулы для связей Армения-Диаспора. Вы считаете, что молодежь может стать этим «мостом»?
- Да, связи Армении и Диаспоры должны строиться на основе будущего. А традиционные структуры и организации должны обрести новый смысл и содержание. На мой взгляд, все осознают, что есть необходимость в «новой крови».
- Можно ли ожидать, что Диаспора со всем своим многообразием, придет к консенсусу относительно того, что центром армянского мира является Армения?
- На мой взгляд, все в этом давно убедились. Вопрос в другом: да, Армения является центром, но что это значит? Люди должны чувствовать свою причастность к тому, что происходит в Армении.
- Вы часто говорите о важности образования. Сегодня Вы говорили об оазисах и островках - таковые имеются и в сфере образования. Однако наше среднее образование по своей форме и содержанию устарело, закостенело и не соответствует требованиям современного государства.
- Когда мы говорим о среднем образовании, необходимо обеспечить в отдаленных селах доступность всего того, что мы имеем в Ереване. Талантливые дети рождаются везде, и у всех должно быть право на хорошее образование.
Фото: Медиамакс
Одной из важнейших задач образовательной системы должно также стать выявление талантливых детей. Школа – это не только место, где ребенок получает образование. В школе должны уметь выявлять музыкальные, спортивные или математические таланты ребенка и давать советы родителям относительно его будущего.
Конечно, в сфере образования у нас есть множество серьезных проблем. Есть и хорошие примеры, и мы должны суметь собрать воедино положительный опыт и построить национальную образовательную систему, не имитирующую иностранные.
С Арменом Саргсяном беседовал Ара Тадевосян
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