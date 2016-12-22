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Армения продолжит совместную работу с посредниками


Серж Саргсян и Стефан Висконти
Серж Саргсян и Стефан Висконти

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян выразил надежду, что усилия посредников, направленные на урегулирование Карабахского конфликта, будут протекать в конструктивном русле.

Об этом президент Армении сказал 14 декабря, принимая в Ереване нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти.

Серж Саргсян подчеркнул, что Армения готова продолжить совместные усилия с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы решить проблему исключительно мирным путем и в соответствии с нормами и принципами международного права.

Посредник передал Сержу Саргсяну приветствия от президента Франции Франсуа Олланда и заверил, что будет усердно работать на новой должности, с осознанием всей сложности и важности проблемы.

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