Азербайджан нарушил перемирие 45 раз

Ереван /Медиамакс/. В ночь с 14 на 15 декабря Азербайджан около 45 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом из стрелкового оружия разного калибра.

По армянским позициям было произведено более 1000 выстрелов. На восточном направлении (Мартуни) азербайджанские ВС применили также 82-мм миномет (1 снаряд).



Передовые подразделения Армии обороны НКР прибегали к ответным действиям только в случаях крайней необходимости.