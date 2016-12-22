Азербайджан нарушил перемирие 45 раз

Ереван /Медиамакс/. В ночь с 14 на 15 декабря Азербайджан около 45 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом из стрелкового оружия разного калибра.
По армянским позициям было произведено более 1000 выстрелов. На восточном направлении (Мартуни) азербайджанские ВС применили также 82-мм миномет (1 снаряд).
Передовые подразделения Армии обороны НКР прибегали к ответным действиям только в случаях крайней необходимости.
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