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По армянским позициям было произведено 450 выстрелов


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. В ночь с 15 на 16 декабря Азербайджан около 30 раз с применением автоматов и пулеметов нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

В направлении армянских позиций было произведено около 450 выстрелов.

На северо-восточном оборонном участке (Мартакерт) азербайджанские ВС применили также 60-мм миномет (2 снаряда).

На данный момент обстановка на линии соприкосновения спокойная.

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