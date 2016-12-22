По армянским позициям было произведено 450 выстрелов

Ереван /Медиамакс/. В ночь с 15 на 16 декабря Азербайджан около 30 раз с применением автоматов и пулеметов нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
В направлении армянских позиций было произведено около 450 выстрелов.
На северо-восточном оборонном участке (Мартакерт) азербайджанские ВС применили также 60-мм миномет (2 снаряда).
На данный момент обстановка на линии соприкосновения спокойная.
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