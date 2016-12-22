Противник 35 раз нарушил режим перемирия

Ереван /Медиамакс/. В ночь с 18 на 19 декабря Азербайджан около 35 раз нарушил режим прекращения огня на ряде участков линии соприкосновения с Нагорным Карабахом
В направлении армянских позиций было произведено около 500 выстрелов из автоматического оружия разного калибра, а также 34 выстрела из снайперских винтовок.
Передовые подразделения Армии обороны НКР почти не предпринимали ответных действий.
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