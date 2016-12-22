Азербайджан нарушил перемирие около 40 раз

Ереван /Медиамакс/. В ночь с 19 на 20 декабря азербайджанские вооруженные силы из стрелкового оружия разного калибра около 40 раз нарушали режим прекращения огня на линии соприкосновения.
В направлении армянских позиций было произведено более 1200 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР к ответным действиям не прибегали.
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