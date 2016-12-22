Зафиксирован рост нарушений режима перемирия

Ереван /Медиамакс/. В ночь с 20 на 21 декабря почти на всех направлениях линии соприкосновения ВС Азербайджана и Нагорного Карабаха, кроме северного участка (Гюлистан), был зафиксирован рост нарушений режима прекращения огня.
Азербайджанская сторона из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из пулеметов, оружия типа «Утес» и снайперских винтовок более 40 раз нарушала режим прекращения огня, произведя в направлении армянских позиций около 1000 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны прибегали к превентивным действиям только в случае крайней необходимости.
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