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Зафиксирован рост нарушений режима перемирия


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. В ночь с 20 на 21 декабря почти на всех направлениях линии соприкосновения ВС Азербайджана и Нагорного Карабаха, кроме северного участка (Гюлистан), был зафиксирован рост нарушений режима прекращения огня.

Азербайджанская сторона из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из пулеметов, оружия типа «Утес» и снайперских винтовок более 40 раз нарушала режим прекращения огня, произведя в направлении армянских позиций около 1000 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны прибегали к превентивным действиям только в случае крайней необходимости.

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