Зафиксирован рост нарушений режима перемирия

Ереван /Медиамакс/. В ночь с 20 на 21 декабря почти на всех направлениях линии соприкосновения ВС Азербайджана и Нагорного Карабаха, кроме северного участка (Гюлистан), был зафиксирован рост нарушений режима прекращения огня.

Азербайджанская сторона из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из пулеметов, оружия типа «Утес» и снайперских винтовок более 40 раз нарушала режим прекращения огня, произведя в направлении армянских позиций около 1000 выстрелов.



Передовые подразделения Армии обороны прибегали к превентивным действиям только в случае крайней необходимости.