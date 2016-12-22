Наиболее интенсивные нарушения перемирия зафиксированы в направлении Мартуни

Ереван/Медиамакс/. В ночь с 21 на 22 декабря Азербайджан продолжил из стрелкового оружия разного калибра нарушать режим прекращения огня на линии соприкосновения с НКР.

Наиболее интенсивные нарушения зафиксированы в направлении Мартуни, где помимо автоматов и пулеметов применялись также снайперские винтовки.



В целом азербайджанские ВС по всему периметру передовой линии нарушили режим перемирия около 45 раз, произведя по армянским позициям более 800 выстрелов.