Наиболее интенсивные нарушения перемирия зафиксированы в направлении Мартуни

Ереван/Медиамакс/. В ночь с 21 на 22 декабря Азербайджан продолжил из стрелкового оружия разного калибра нарушать режим прекращения огня на линии соприкосновения с НКР.
Наиболее интенсивные нарушения зафиксированы в направлении Мартуни, где помимо автоматов и пулеметов применялись также снайперские винтовки.
В целом азербайджанские ВС по всему периметру передовой линии нарушили режим перемирия около 45 раз, произведя по армянским позициям более 800 выстрелов.
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