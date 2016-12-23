Противник продолжает нарушать перемирие

Ереван /Медиамакс/. В ночь с 22 на 23 декабря Азербайджан около 65 раз нарушал режим прекращения огня по всему периметру линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
По армянским позициям было произведено более 1200 выстрелов.
Наиболее интенсивные нарушения были зафиксированы на восточном (Акна) и северо-восточном (Мартуни) участках.
В направлении Мартуни азербайджанские ВС обстреляли армянские позиции из минометов 14 раз (9 раз из 60-мм миномета, и 5 раз – из 82-мм миномета).
Для подавления огневой активности противника передовые подразделения Армии обороны прибегли к ответным действиям.
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