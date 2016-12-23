Противник продолжает нарушать перемирие

Ереван /Медиамакс/. В ночь с 22 на 23 декабря Азербайджан около 65 раз нарушал режим прекращения огня по всему периметру линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

По армянским позициям было произведено более 1200 выстрелов.



Наиболее интенсивные нарушения были зафиксированы на восточном (Акна) и северо-восточном (Мартуни) участках.



В направлении Мартуни азербайджанские ВС обстреляли армянские позиции из минометов 14 раз (9 раз из 60-мм миномета, и 5 раз – из 82-мм миномета).



Для подавления огневой активности противника передовые подразделения Армии обороны прибегли к ответным действиям.