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Перемирие нарушалось 35 раз


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. В ночь с 25 на 26 декабря на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом Азербайджан из стрелкового оружия разного калибра нарушил режим прекращения огня около 35 раз.

В направлении армянских позиций было произведено около 300 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР к ответным действиям не прибегали.

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