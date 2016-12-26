Перемирие нарушалось 35 раз

Ереван /Медиамакс/. В ночь с 25 на 26 декабря на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом Азербайджан из стрелкового оружия разного калибра нарушил режим прекращения огня около 35 раз.
В направлении армянских позиций было произведено около 300 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР к ответным действиям не прибегали.
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