Перемирие нарушалось 35 раз

Ереван /Медиамакс/. В ночь с 25 на 26 декабря на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом Азербайджан из стрелкового оружия разного калибра нарушил режим прекращения огня около 35 раз.

В направлении армянских позиций было произведено около 300 выстрелов.



Передовые подразделения Армии обороны НКР к ответным действиям не прибегали.