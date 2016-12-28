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Азербайджан 50 раз нарушал режим перемирия


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. В ночь с 27 на 28 декабря Азербайджан около 50 раз нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

В направлении армянских позиций было произведено более 900 выстрелов.

Помимо стрелкового оружия разного калибра на Мартакертском направлении азербайджанские ВС применили также 60-мм миномет (11 снарядов).

Для подавления активности противника передовые подразделения Армии обороны НКР прибегали к соразмерным ответным действиям.

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