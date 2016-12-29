После 2007 года обсуждались только Мадридские принципы, заявил президент

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал, что сделанное в Гамбурге заявление глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ «показало, насколько далеки от истины разглагольствования Азербайджана относительно Карабахского конфликта».

Об этом президент сказал 28 декабря, выступая в министерстве иностранных дел Армении на приеме, посвященном Новогодним и Рождественским праздникам.



«В этом контексте уместно отметить, что эксперты, политики или людю, считающие себя таковыми, периодически обсуждают так называемые варианты урегулирования. Но на самом деле это не варианты, а версии.



Я четко заявляю, что до сих пор никто публично не смог правильно представить тот вариант, который мы обсуждаем долгие годы. Хочу подчеркнуть еще раз, что начиная с 2007 года никаких вариантов, кроме Мадридских принципов, нигде не обсуждалось», - сказал Серж Саргсян.