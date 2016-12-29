В Арцахе ночью режим перемирия нарушался 40 раз

Ереван/Медиамакс/. В ночь с 28 на 29 декабря Азербайджан около 40 раз нарушал режим прекращения огня на разных направлениях линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
В направлении армянских позиций из стрелкового оружия разного калибра было произведено более 750 выстрелов. Наиболее интенсивные нарушения произошли на восточном направлении линии соприкосновения (Акна).
Передовые подразделения Армии обороны не прибегали к ответным действиям.
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