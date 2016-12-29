МИД Армении требует от посредников «незамедлительных действий»

Ереван /Медиамакс/. МИД Армении выступил сегодня с заявлением, в котором призвал мировое сообщество «отрезвить руководство Азербайджана, потерявшее чувство реальности».

«Строго осуждаем попытку Азербайджана совершить диверсионное проникновение на границе с Арменией, которая привела к человеческим жертвам. Выражаем наши глубочайшие соболезнования родным и сослуживцам погибших.



В условиях, когда еще не устранен серьезнейший ущерб, нанесенный процессу урегулирования азербайджанской агрессией против Арцаха в апреле, Баку прибегает к новой авантюре, грубейшим образом нарушив договоренности, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге и обязательства по решению проблемы мирным путем. Так Баку отвечает на четкое требование глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – безоговорочно придерживаться соглашений о прекращении огня 1994-1995гг.



Мировое сообщество через сопредседателей неоднократно призывало уважать режим перемирия в праздничные дни. Осуществляя военную диверсию на пороге Нового года и Рождества, Баку пошел против общечеловеческой системы ценностей.



Мировое сообщество, в первую очередь - страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны предпринять незамедлительные действия, чтобы отрезвить азербайджанское руководство, которое нагло игнорирует и попирает их призывы и требования, потеряв ощущение реальности», - говорится в заявлении МИД Армении.