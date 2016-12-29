Ереван подтвердил наличие «неопровержимых доказательств»

Ереван/Медиамакс/. Министерство обороны Армении сегодня назвало «смехотворными» утверждения Баку о разведывательной операции армянской стороны и пропаже без вести азербайджанского военнослужащего.

«После утренней провокации азербайджанская сторона молчала несколько часов, а потом выступила с официальным заявлением, в котором, в присущем ей нелепом стиле попыталась возложить ответственность за произошедшее на армянскую сторону.



Еще раз заявляем, что в распоряжении Вооруженных сил Армении находятся неопровержимые доказательства нападения азербайджанской стороны. Министерство обороны Армении официально заявило, что азербайджанская сторона в ходе провокации понесла потери. Армянские военнослужащие были убиты на месте несения службы.



Минобороны Армении подтверждает свою позицию о необходимости внедрения механизмов проведения международных расследований для предотвращения подобных провокаций и обеспечения контроля над неукоснительным выполнением международных обязательств по прекращению огня», - говорится в сообщении.