1378 просмотров

Ереван подтвердил наличие «неопровержимых доказательств»


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Министерство обороны Армении сегодня назвало «смехотворными» утверждения Баку о разведывательной операции армянской стороны и пропаже без вести азербайджанского военнослужащего.

«После утренней провокации азербайджанская сторона молчала несколько часов, а потом выступила с официальным заявлением, в котором, в присущем ей нелепом стиле попыталась возложить ответственность за произошедшее на армянскую сторону.

Еще раз заявляем, что в распоряжении Вооруженных сил Армении находятся неопровержимые доказательства нападения азербайджанской стороны. Министерство обороны Армении официально заявило, что азербайджанская сторона в ходе провокации понесла потери. Армянские военнослужащие были убиты на месте несения службы.

Минобороны Армении подтверждает свою позицию о необходимости внедрения механизмов проведения международных расследований для предотвращения подобных провокаций  и обеспечения контроля над неукоснительным выполнением международных обязательств по прекращению огня», - говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Декабрь 29, 2016 16:49
Ереван подтвердил наличие «неопровержимых доказательств»

Политика | Декабрь 29, 2016 16:33
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля 2017 года

Внешняя политика | Декабрь 29, 2016 15:15
Генсек ОДКБ назвал «провокацией» инцидент на границе Армении
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2016