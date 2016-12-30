На линии соприкосновения режим перемирия нарушался 40 раз

Ереван /Медиамакс/. В ночь с 29 на 30 декабря Азербайджан около 40 раз нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из разного стрелкового оружия и снайперских винтовок в направлении армянских постовых было произведено более 1300 выстрелов.



В случае необходимости передовые силы Армии обороны НКР прибегали к ответным действиям.