На линии соприкосновения режим перемирия нарушался 40 раз

Ереван /Медиамакс/. В ночь с 29 на 30 декабря Азербайджан около 40 раз нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
Из разного стрелкового оружия и снайперских винтовок в направлении армянских постовых было произведено более 1300 выстрелов.
В случае необходимости передовые силы Армии обороны НКР прибегали к ответным действиям.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.