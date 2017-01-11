Посредники призвали Ереван и Баку «прекратить взаимные обвинения»

Ереван /Медиамакс/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Азербайджан и Армению «прекратить взаимные обвинения и принять необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию на месте».

Сопредседатели Игорь Попов, Стефан Висконти и Ричард Хогланд 9 января распространили заявление, в котором, в частности, говорится:



«Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в попытке проникновения на армяно-азербайджанской границе, произошедшей 29 декабря 2016 года, в результате которой имели место жертвы. У Вооруженных сил Армении до сих пор находится тело азербайджанского военнослужащего, убитого в ходе боевых действий.



Нарушения режима перемирия недопустимы и нарушают обязательства сторон по неприменению силы. Сопредседатели призывают лидеров Армении и Азербайджана строго придерживаться договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, включая обязательство о достижении в кратчайшие сроки договоренности о механизме проведения расследований. Сопредседатели также требуют немедленно вернуть человеческие останки, в соответствии с Астраханскими соглашениями 2010 года, помня об исключительно гуманитарной сущности данной проблемы. Призываем стороны прекратить взаимные обвинения и принять необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию на месте».