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В направлении армянских постов произведено 500 выстрелов


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 9 января и в ночь на 10 января Азербайджан более 40 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в сторону армянских постовых было произведено около 500 выстрелов.

На северном направлении противник применил также 82-мм миномет (1 снаряд).

Передовые подразделения Армии обороны воздерживались от ответных действий.

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