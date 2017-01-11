В направлении армянских постов произведено 500 выстрелов

Ереван /Медиамакс/. 9 января и в ночь на 10 января Азербайджан более 40 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
Из стрелкового оружия разного калибра в сторону армянских постовых было произведено около 500 выстрелов.
На северном направлении противник применил также 82-мм миномет (1 снаряд).
Передовые подразделения Армии обороны воздерживались от ответных действий.
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