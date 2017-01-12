Наиболее интенсивные нарушения произошли в направлении Мартуни

Ереван/Медиамакс/. 10 января и в ночь на 11 января Азербайджан более 50 раз нарушал режим прекращения огня на всех участках линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из стрелкового и снайперского оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 900 выстрелов.



Наиболее интенсивные нарушения произошли на восточном участке (Мартуни), в направлении которого было произведено около 300 выстрелов.



В случаях крайней необходимости передовые воинские части Армии обороны НКР прибегали к ответным действиям.