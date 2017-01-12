1318 просмотров

Наиболее интенсивные нарушения произошли в направлении Мартуни


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. 10 января и в ночь на 11 января Азербайджан более 50 раз нарушал режим прекращения огня на всех участках линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из стрелкового и снайперского оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 900 выстрелов.

Наиболее интенсивные нарушения произошли на восточном участке (Мартуни), в направлении которого было произведено около 300 выстрелов.

В случаях крайней необходимости передовые воинские части Армии обороны НКР прибегали к ответным действиям.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Ереван | Январь 12, 2017 11:58
В Ереване будет разработана новая маршрутная сеть

Армия и Полиция | Январь 12, 2017 10:38
Российские танки готовятся в Армении к «биатлону»

Нагорный Карабах | Январь 12, 2017 09:29
Режим перемирия на линии соприкосновения нарушался 30 раз
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017