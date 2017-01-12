Алиев заявил, что «мы выведем Нахичеван из блокады»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «мы выведем Нахичеван из железнодорожной блокады».

Как сообщает Тренд, выступая на заседании Кабинета министров по итогам 2016 года, Ильхам Алиев, в частности, сказал:



«Весной минувшего года я дал указание довести до конца года нашу железную дорогу до границы с Ираном, и мы уже добились этого. За 7-8 месяцев мы построили недостающую часть и возвели мост через Астарачай. То есть, Азербайджан всего за восемь месяцев выполнил задачу, стоявшую перед ним в связи с коридором Север-Юг. Сейчас мы выдвинули дополнительные инициативы, связанные с вводом в действие этого крупного проекта, в результате реализации которого грузы, идущие из Индии и Пакистана, будут поставляться через территорию Азербайджана в Иран, Россию, Северную Европу и обратно. Через нашу территорию будут перевозиться миллионы тонн грузов, откроются тысячи рабочих мест. Кроме того, реализация данного проекта выведет Нахичеван из железнодорожной блокады. Нахичеван соединится с Азербайджаном посредством железной дороги через территорию Ирана. То есть, это исторический проект, который мы реализуем вместе с соседними, дружественными странами».