Режим перемирия на линии соприкосновения нарушался 30 раз

Ереван /Медиамакс/. 11 января и в ночь на 12-е Азербайджан около 30 раз нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из стрелкового и снайперского оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 400 выстрелов.



Передовые воинские части Армии обороны НКР от ответных действий воздержались.