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Генсек СЕ поддержал призыву посредников


Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд

Фото: REUTER


Ереван /Медиамакс/. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с «гуманитарными аспектами карабахского конфликта».

Как сообщается на официальном сайте организаци, Турбьерн Ягланд сказал, что Совет Европы непосредственно не участвует в переговорах, но всегда поддерживает работу Минской группы ОБСЕ.

«Тем не менее, мы обеспокоены гуманитарными аспектами конфликта», - сказал он.

«Мне известно, что нарушение режима прекращения огня 29 декабря привело к жертвам, и что Вооруженные силы Армении продолжают удерживать тело убитого азербайджанского военнослужащего», - сказал генсек СЕ, призвав уважать режим прекращения огня.

«Я поддерживаю рекомендацию сопредседателей Минской группы ОБСЕ о немедленном возвращении тела, в соответствии с Астраханскими соглашениями 2010 года и помня об исключительно гуманитарной сущности данной проблемы», - сказал Турбьерн Ягланд.

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