Генсек СЕ поддержал призыву посредников

Ереван /Медиамакс/. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с «гуманитарными аспектами карабахского конфликта».

Как сообщается на официальном сайте организаци, Турбьерн Ягланд сказал, что Совет Европы непосредственно не участвует в переговорах, но всегда поддерживает работу Минской группы ОБСЕ.



«Тем не менее, мы обеспокоены гуманитарными аспектами конфликта», - сказал он.



«Мне известно, что нарушение режима прекращения огня 29 декабря привело к жертвам, и что Вооруженные силы Армении продолжают удерживать тело убитого азербайджанского военнослужащего», - сказал генсек СЕ, призвав уважать режим прекращения огня.



«Я поддерживаю рекомендацию сопредседателей Минской группы ОБСЕ о немедленном возвращении тела, в соответствии с Астраханскими соглашениями 2010 года и помня об исключительно гуманитарной сущности данной проблемы», - сказал Турбьерн Ягланд.