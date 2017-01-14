Режим перемирия нарушался 40 раз

Ереван /Медиамакс/. 12 января и в ночь на 13 января Азербайджан около 40 раз нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
Из стрелкового оружия, в том числе пулеметов и снайперских винтовок, в направлении армянских постовых было произведено более 700 выстрелов.
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