Режим перемирия нарушался 40 раз

Ереван /Медиамакс/. 12 января и в ночь на 13 января Азербайджан около 40 раз нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из стрелкового оружия, в том числе пулеметов и снайперских винтовок, в направлении армянских постовых было произведено более 700 выстрелов.