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Армия обороны НКР заявила о перспективе более «жестких ответов»


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Армия обороны НКР опровергла утверждения Азербайджана о том, что 15 января от выстрела с армянской стороны погиб служащий армии Азербайджана Фикрет Баширов.

«Советуем азербайджанской стороне искать причины гибели военнослужащего в неуставных взаимоотношениях, царящих в их армии», - отметили в Армии обороны НКР.

Здесь также отметили, что 15 января и в ночь на 16 января по всему периметру линии соприкосновения с Нагорным Карабахом Азербайджан продолжил интенсивно нарушить режим прекращения огня, применив наряду со стрелковым оружием 60 и 82-мм минометы.

Особенно интенсивному минометному обстрелу подверглись боевые опорные пункты, дислоцированные на восточном и северо-восточном участках, в направлении которых противник выпустил 51 снаряд из 60-мм минометов, и 3 снаряда из 82-мм миномета.

Для подавления активности противника передовые подразделения Армии обороны НКР в некоторых участках прибегли к ответным действиям.

«Вся ответственность за последствия дальнейшей эскалации ляжет на азербайджанскую сторону. В случае продолжения подобного поведения противника, Армия обороны прибегнет к более жестким действиям», - говорится в сообщении.

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