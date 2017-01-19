Перемирие нарушалось более 60 раз

Ереван /Медиамакс/. 16 января, примерно в 23:55 в результате нарушения правил использования оружия на оборонительном участке на восточном направлении Армии обороны НКР огнестрельное ранение получил военнослужащий Гурген Арутюнович Саргсян 1997 года рождения.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.



16-го и в ночь на 17 января Азербайджан более 60 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, в основном из стрелкового оружия разного калибра, произведя в направлении армянских постовых около 680 выстрелов.