Раскрыты действия Баку против офиса ОБСЕ в Ереване

Ереван/Медиамакс/. Азербайджан пытается навязать мировой общественности очевидную ложь о причинах, по которым препятствует продлению мандата офиса ОБСЕ в Ереване.



Об этом свидетельствует протокол обсуждений заседания Постоянного совета ОБСЕ, состоявшегося 31 декабря 2016 года.



В начале заседания председатель отметил, что одна из делегаций (Азербайджан – ред.) подняла вопрос о том, что запланированная деятельность ереванского офиса ОБСЕ в области разминирования не соответствует мандату организации.



Затем он сообщил, что германское председательство ОБСЕ направило в ереванский офис специального делегата. «Основываясь на представленных им фактах, мы пришли к выводу, что деятельность, ставшая предметом спора, не противоречит мандату офиса»,- сказал председатель.



Он также выразил недовольство тем фактом, что вопрос продления мандата ереванского офиса ОБСЕ не решен, «хотя найдено приемлемое для всех в содержательном плане решение, а все остальные проблемы носят исключительно процедурный характер».



«Отсутствие гибкости даже в том случае, когда даны ответы на существенные вопросы, наносят вред нашей работе и нашим общим усилиям по стимулированию сотрудничества и безопасности. Если подобное отношение продолжится или получит распространение, это приведет к недееспособности ОБСЕ»,- сказал представляющий Германию председательствующий на заседании Постоянного совета ОБСЕ.



Представитель Азербайджана на заседании заявил, что не собирается давать согласие на продление мандата ереванского офиса ОБСЕ, поскольку офис планирует деятельность, связанную с разминированием, что «является очевидным мероприятием по посткризисной реабилитации».



В частности, Азербайджан недоволен тем фактом, что офис ОБСЕ поддерживает армянский Центр гуманитарного разминирования и экспертизы, который проводит работы по разминированию в армянских населенных пунктах, находящихся на границе с Азербайджаном.



Представитель Азербайджана выразил сожаление, что переговоры с действующим германским и будущим австрийским председательствами с участием генсека ОБСЕ не дали желательного для Баку результата.



В частности, Баку добивался, чтобы действующее и будущее председательства ОБСЕ выступили с совместным политическим документом, в котором призвали бы ереванский офис ОБСЕ прекратить деятельность, связанную с разминированием.



Представитель Армении, в свою очередь, сказал, что Азербайджан воспринимает ОБСЕ как «поле боя».



«Мы не должны создавать впечатление, что намерены и дальше терпеть разрушительные действия Азербайджана и злоупотребление им принципа консенсуса»,- подчеркнул представитель Армении.