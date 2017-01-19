Проект Конституции Арцаха будет выставлен на референдум

Ереван /Медиамакс/. Национальное собрание НКР сегодня 20 голосами «за», 7 голосами «против» и при одном воздержавшемся одобрило инициативу президента НКР о проведении референдума вокруг проекта новой Конституции Республики Арцах.
Официальный представитель президента НКР, министр юстиции Арарат Даниелян сказал, что проект Конституции прошел специализированную и лингвистическую экспертизу.
В ходе предшествующего голосованию обсуждения по поводу проекта Конституции высказались все фракции, а также ряд депутатов.
«Это не борьба между политическими силами и отдельными депутатами. Мы все заинтересованы в том, чтобы у нашей страны была более хорошая Конституция, потому что у нас уже есть определенные традиции в данной сфере, и эта надежность должна быть видна при принятии Конституции 2017 года», - сказал глава специализированной комиссии по конституционным реформам, спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян.
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