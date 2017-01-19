Перемирие нарушалось более 45 раз

Ереван /Медиамакс/. 17-го и в ночь на 18 января Азербайджан более 45 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
Из стрелкового оружия, в том числе из снайперских винтовок крупного калибра, в направлении армянских постовых было произведено около 490 выстрелов.
На северном направлении азербайджанские ВС применили также подствольный гранатомет (1 снаряд).
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