Перемирие нарушалось более 45 раз

Ереван /Медиамакс/. 17-го и в ночь на 18 января Азербайджан более 45 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из стрелкового оружия, в том числе из снайперских винтовок крупного калибра, в направлении армянских постовых было произведено около 490 выстрелов.



На северном направлении азербайджанские ВС применили также подствольный гранатомет (1 снаряд).