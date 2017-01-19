Солдат погиб в Арцахе

Ереван/Медиамакс/. Сегодня примерно в 14:00 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР на южном направлении смертельное огнестрельное ранение в результате выстрела противника получил военнослужащий Андраник Смбатович Мусикян 1997 года рождения.
Для выяснения подробностей инцидента проводится следствие.
Министерство обороны НКР разделяет боль потери и выражает соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам погибшего солдата.
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