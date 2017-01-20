Перемирие нарушалось 70 раз

Ереван /Медиамакс/. 18-го и в ночь на 19 января Азербайджан из стрелкового оружия разного калибра около 70 раз нарушил режим прекращения огня на всех участках линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

В направлении армянских постовых было произведено более 600 выстрелов.



На южном, восточном и северо-восточном направлениях азербайджанские ВС применили снайперские винтовки «Черная стрела», «Истиглал» и СВД, произведя из них около 90 выстрелов.



Передовые воинские части Армии обороны НКР в случае крайней необходимости прибегали к ответным действиям.