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Перемирие нарушалось 70 раз


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. 18-го и в ночь на 19 января Азербайджан из стрелкового оружия разного калибра около 70 раз нарушил режим прекращения огня на всех участках линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

В направлении армянских постовых было произведено более 600 выстрелов.

На южном, восточном и северо-восточном направлениях азербайджанские ВС применили снайперские винтовки «Черная стрела», «Истиглал» и СВД, произведя из них около 90 выстрелов.

Передовые воинские части Армии обороны НКР в случае крайней необходимости прибегали к ответным действиям.

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