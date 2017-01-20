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Конституционный референдум пройдет в НКР 20 февраля


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Референдум по проекту Конституции Нагорно-Карабахской Республики (НКР) назначен на 20 февраля 2017 года.

Соответствующий указ подписал сегодня президент НКР Бако Саакян, принимая за основу согласие Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики на инициативу президента НКР о проведении референдума.

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