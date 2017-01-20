Перемирие нарушалось 70 раз

Ереван /Медиамакс/. 19-го и в ночь на 20 января Азербайджан около 70 раз нарушил режим прекращения огня на всех участках линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе и из крупнокалиберных пулеметов, в направлении армянских постовых было произведено более 1050 выстрелов.



Наиболее интенсивные пулеметные обстрелы произошли на восточном и юго-восточном участках (более 300 выстрелов).