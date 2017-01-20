Перемирие нарушалось 70 раз

Ереван /Медиамакс/. 19-го и в ночь на 20 января Азербайджан около 70 раз нарушил режим прекращения огня на всех участках линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе и из крупнокалиберных пулеметов, в направлении армянских постовых было произведено более 1050 выстрелов.
Наиболее интенсивные пулеметные обстрелы произошли на восточном и юго-восточном участках (более 300 выстрелов).
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.