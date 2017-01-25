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По армянским позициям произведено 140 выстрелов


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. 24 января и в ночь на 25-е обстановка на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана была относительно спокойной, кроме участка в направлении Мартуни.

Как отметили в Армии обороны НКР, Азербайджан нарушал режим прекращения огня около 15 раз, произведя в направлении армянских постовых более 140 выстрелов из стрелкового оружия разного калибра.

На восточном направлении азербайджанские ВС применили также станковый противотанковый гранатомет (2 снаряда).

Передовые воинские части Армии обороны НКР воздержались от ответных действий.

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