По армянским позициям произведено 150 выстрелов

Ереван /Медиамакс/. 26 января и в ночь на 27-е Азербайджан более 20 раз из стрелковых оружий нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
В Армии обороны НКР отметили, что в направлении армянских постовых было произведено более 150 выстрелов.
«Передовые воинские части Армии обороны НКР контролируют оперативно-тактическую обстановку и продолжают уверенно осуществлять боевое дежурство», - говорится в сообщении Армии обороны.
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