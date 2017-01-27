329 просмотров

По армянским позициям произведено 150 выстрелов


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. 26 января и в ночь на 27-е Азербайджан более 20 раз из стрелковых оружий нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

В Армии обороны НКР отметили, что в направлении армянских постовых было произведено более 150 выстрелов.

«Передовые воинские части Армии обороны НКР контролируют оперативно-тактическую обстановку и продолжают уверенно осуществлять боевое дежурство», - говорится в сообщении Армии обороны.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Январь 27, 2017 13:47
Выплата страховых средств военнослужащим еще не началась

Армия и Полиция | Январь 27, 2017 13:27
Армения углубит военное сотрудничество с США и Ираном

Политика | Январь 27, 2017 11:24
Виген Саргсян примет участие в предвыборной кампании РПА
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017