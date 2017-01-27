По армянским позициям произведено 150 выстрелов

Ереван /Медиамакс/. 26 января и в ночь на 27-е Азербайджан более 20 раз из стрелковых оружий нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

В Армии обороны НКР отметили, что в направлении армянских постовых было произведено более 150 выстрелов.



«Передовые воинские части Армии обороны НКР контролируют оперативно-тактическую обстановку и продолжают уверенно осуществлять боевое дежурство», - говорится в сообщении Армии обороны.