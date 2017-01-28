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По армянским позициям произведено 180 выстрелов


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. 27 января и в ночь на 28-е Азербайджан более 15 раз из стрелковых оружий нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

В Армии обороны НКР отметили, что в направлении армянских постовых было произведено более 180 выстрелов.
 
Передовые воинские части Армии обороны НКР от ответных действий воздержались.

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