По армянским позициям произведено 180 выстрелов

Ереван /Медиамакс/. 27 января и в ночь на 28-е Азербайджан более 15 раз из стрелковых оружий нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
В Армии обороны НКР отметили, что в направлении армянских постовых было произведено более 180 выстрелов.
Передовые воинские части Армии обороны НКР от ответных действий воздержались.
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