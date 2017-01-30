На линии соприкосновения было относительно спокойно

Ереван /Медиамакс/. 29 января и в ночь на 30-е обстановка на линии соприкосновения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном была относительно спокойной.
В указанный период Азербайджан около 15 раз нарушал режим прекращения огня, произведя из стрелкового оружия в направлении армянских постовых более 90 выстрелов.
Передовые воинские части Армии обороны воздерживались от ответных действий.
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