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На линии соприкосновения было относительно спокойно


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. 29 января и в ночь на 30-е обстановка на линии соприкосновения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном была относительно спокойной.

В указанный период Азербайджан около 15 раз нарушал режим прекращения огня, произведя из стрелкового оружия в направлении армянских постовых более 90 выстрелов.

Передовые воинские части Армии обороны воздерживались от ответных действий.

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