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Азербайджан 25 раз нарушил режим прекращения огня


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 30 января и в ночь на 31-е Азербайджан около 25 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из снайперских винтовок, в направлении армянских постовых было произведено более 290 выстрелов.

Наиболее интенсивный огонь из снайперского оружия азербайджанские ВС открыли на южном и восточном направлениях, произведя в целом 56 выстрелов.

Передовые воинские части Армии обороны НКР прибегали к ответным действиям лишь в случае крайней необходимости.

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