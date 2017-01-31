Азербайджан 25 раз нарушил режим прекращения огня

Ереван /Медиамакс/. 30 января и в ночь на 31-е Азербайджан около 25 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из снайперских винтовок, в направлении армянских постовых было произведено более 290 выстрелов.



Наиболее интенсивный огонь из снайперского оружия азербайджанские ВС открыли на южном и восточном направлениях, произведя в целом 56 выстрелов.



Передовые воинские части Армии обороны НКР прибегали к ответным действиям лишь в случае крайней необходимости.