В Арцахе пленен азербайджанский диверсант

Ереван /Медиамакс/. 1 февраля примерно в 15:00 часов на северном направлении линии соприкосновения с Нагорным Карабахом (Талиш), Азербайджан предпринял попытку разведывательно-диверсионного проникновения, воспользовавшись туманной погодой.
Как сообщает Армия обороны НКР, передовые силы прибегли к превентивным мерам и, нанеся потери, отбросили протикника назад.
В результате операции армянским силам удалось взять в плен военнослужащего азербайджанской армии Эльнура Хусейна Заде, родившегося в 1995 году в городе Барда.
По достоверным сведениям, как минимум один азербайджанский военнослужащий получил ранение.
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