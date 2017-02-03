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В Арцахе пленен азербайджанский диверсант


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. 1 февраля примерно в 15:00 часов на северном направлении линии соприкосновения с Нагорным Карабахом (Талиш), Азербайджан предпринял попытку разведывательно-диверсионного проникновения, воспользовавшись туманной погодой.

Как сообщает Армия обороны НКР, передовые силы прибегли к превентивным мерам и, нанеся потери, отбросили протикника назад.

В результате операции армянским силам удалось взять в плен военнослужащего азербайджанской армии Эльнура Хусейна Заде, родившегося в 1995 году в городе Барда.

По достоверным сведениям, как минимум один азербайджанский военнослужащий получил ранение.

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