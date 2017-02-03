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Карабахская проблема подпитывает коррупцию, сказал посол США


Ричард Миллс
Ричард Миллс

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Ричард Миллс сказал, что неурегулированный Карабахский конфликт подпитывает коррупцию.

«Из-за отсутствия урегулирования Карабахского конфликта границы Армниии остаются закрытыми. А когда границы закрыты, влиятельным предпринимателям легко контролировать экономические рынки и не допускать конкуренции», - сказал посол, выступая 1 февраля перед членами Армяно-американской торговой палаты.

Он подчеркнул, что правительство и посольство США продолжают рассматривать мирное урегулирование Карабахского конфликта в качестве приоритетной задачи.

Посол отметил, что из-за отсутствия мирного урегулирования Карабахского конфликта, многие ресурсы не направляются на «наши общие цели и приоритетные направления деятельности посольства».

Посол сказал, что его первый приоритет - углубление бизнес- и торговых связей между Арменией  и США, и в этой сфере зафиксирован наибольший успех.

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