Карабахская проблема подпитывает коррупцию, сказал посол США

Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Ричард Миллс сказал, что неурегулированный Карабахский конфликт подпитывает коррупцию.

«Из-за отсутствия урегулирования Карабахского конфликта границы Армниии остаются закрытыми. А когда границы закрыты, влиятельным предпринимателям легко контролировать экономические рынки и не допускать конкуренции», - сказал посол, выступая 1 февраля перед членами Армяно-американской торговой палаты.



Он подчеркнул, что правительство и посольство США продолжают рассматривать мирное урегулирование Карабахского конфликта в качестве приоритетной задачи.



Посол отметил, что из-за отсутствия мирного урегулирования Карабахского конфликта, многие ресурсы не направляются на «наши общие цели и приоритетные направления деятельности посольства».



Посол сказал, что его первый приоритет - углубление бизнес- и торговых связей между Арменией и США, и в этой сфере зафиксирован наибольший успех.