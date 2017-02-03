Карабахская проблема подпитывает коррупцию, сказал посол США

Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Ричард Миллс сказал, что неурегулированный Карабахский конфликт подпитывает коррупцию.
«Из-за отсутствия урегулирования Карабахского конфликта границы Армниии остаются закрытыми. А когда границы закрыты, влиятельным предпринимателям легко контролировать экономические рынки и не допускать конкуренции», - сказал посол, выступая 1 февраля перед членами Армяно-американской торговой палаты.
Он подчеркнул, что правительство и посольство США продолжают рассматривать мирное урегулирование Карабахского конфликта в качестве приоритетной задачи.
Посол отметил, что из-за отсутствия мирного урегулирования Карабахского конфликта, многие ресурсы не направляются на «наши общие цели и приоритетные направления деятельности посольства».
Посол сказал, что его первый приоритет - углубление бизнес- и торговых связей между Арменией и США, и в этой сфере зафиксирован наибольший успех.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.