Азербайджан нарушил режим перемирия более 30 раз

Ереван /Медиамакс/. 2 февраля и в ночь на 3-е февраля Азербайджан более 30 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из снайперского, в направлении армянских постовых было произведено около 440 выстрелов.
На юго-восточном направлении азербайджанские ВС вели огонь из снайперских винтовок «Истиглал», произведя 25 выстрелов.
Передовые воинские части Армии обороны НКР воздержались от ответных действий.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.