Азербайджан нарушил режим перемирия более 30 раз

Ереван /Медиамакс/. 2 февраля и в ночь на 3-е февраля Азербайджан более 30 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из снайперского, в направлении армянских постовых было произведено около 440 выстрелов.



На юго-восточном направлении азербайджанские ВС вели огонь из снайперских винтовок «Истиглал», произведя 25 выстрелов.



Передовые воинские части Армии обороны НКР воздержались от ответных действий.