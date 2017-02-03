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Азербайджан нарушил режим перемирия более 30 раз


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. 2 февраля и в ночь на 3-е февраля Азербайджан более 30 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из снайперского, в направлении армянских постовых было произведено около 440 выстрелов.

На юго-восточном направлении азербайджанские ВС вели огонь из снайперских винтовок «Истиглал», произведя 25 выстрелов.

Передовые воинские части Армии обороны НКР воздержались от ответных действий.

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