В Арцахе от выстрела противника погиб солдат

Ереван /Медиамакс/. Сегодня, около 11:00, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированных на северо-восточном направлении, в результате нарушения режима прекращения огня смертельное ранение получил военнослужащий Гор Гарегинян (1997 года рождения).
В Армии обороны НКР отметили, что для выяснения подробностей инцидента проводится следствие.
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