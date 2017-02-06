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В Арцахе от выстрела противника погиб солдат


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Сегодня, около 11:00, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированных на северо-восточном направлении, в результате нарушения режима прекращения огня смертельное ранение получил военнослужащий Гор Гарегинян (1997 года рождения).

В Армии обороны НКР отметили, что для выяснения подробностей инцидента проводится следствие.

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