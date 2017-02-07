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Азербайджан нарушил перемирие 25 раз


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. 6 февраля и в ночь на 7-е Азербайджан 25 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из снайперских винтовок, в направлении армянских постовых было произведено более 280 выстрелов.

Из снайперских винтовок «Истиглал» и СВД азербайджанские ВС вели наиболее интенсивный обстрел на восточном и северо-восточном направлениях, в целом произведя 30 выстрелов.

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