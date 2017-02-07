Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на передовую линию

Ереван /Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в направлении Гадрутского района НКР, севернее Горадиза.

В МИД НКР отметили, что мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи.