277 просмотров

Перемирие нарушалось 80 раз, выпущено 47 снарядов


Фото: Медиамакс


Ереван /Медиамакс/. 7 февраля и в ночь на 8-е февраля на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Нагорного Карабаха наблюдался рост напряженности.

Азербайджан из 85-мм пушек Д-44, 60-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия около 80 раз нарушил режим прекращения огня, произведя в направлении армянских постовых более 850 выстрелов.

Наиболее интенсивные нарушения были отмечены на восточном и северо-восточном направлениях, где азербайджанские ВС выпустили 47 снарядов из пушек Д-44 и минометов.

Для подавления наступательной активности противника передовые части Армии Обороны НКР прибегли к ответным действиям.

Вечером 7 февраля Минобороны НКР заявило, что «в случае продолжения подобных провокаций Армия обороны НКР оставляет за собой право прибегнуть к несоразмерным действиям».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Письмо герою «Авроры» | Февраль 8, 2017 11:19
Названы победители конкурса эссе «Письмо герою «Авроры»

Нагорный Карабах | Февраль 8, 2017 09:48
Перемирие нарушалось 80 раз, выпущено 47 снарядов

Политика | Февраль 7, 2017 14:27
В Армении будет создан независимый антикоррупционный орган
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017