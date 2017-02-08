Перемирие нарушалось 80 раз, выпущено 47 снарядов

Ереван /Медиамакс/. 7 февраля и в ночь на 8-е февраля на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Нагорного Карабаха наблюдался рост напряженности.
Азербайджан из 85-мм пушек Д-44, 60-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия около 80 раз нарушил режим прекращения огня, произведя в направлении армянских постовых более 850 выстрелов.
Наиболее интенсивные нарушения были отмечены на восточном и северо-восточном направлениях, где азербайджанские ВС выпустили 47 снарядов из пушек Д-44 и минометов.
Для подавления наступательной активности противника передовые части Армии Обороны НКР прибегли к ответным действиям.
Вечером 7 февраля Минобороны НКР заявило, что «в случае продолжения подобных провокаций Армия обороны НКР оставляет за собой право прибегнуть к несоразмерным действиям».
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