Перемирие нарушалось 80 раз, выпущено 47 снарядов

Ереван /Медиамакс/. 7 февраля и в ночь на 8-е февраля на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Нагорного Карабаха наблюдался рост напряженности.

Азербайджан из 85-мм пушек Д-44, 60-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия около 80 раз нарушил режим прекращения огня, произведя в направлении армянских постовых более 850 выстрелов.



Наиболее интенсивные нарушения были отмечены на восточном и северо-восточном направлениях, где азербайджанские ВС выпустили 47 снарядов из пушек Д-44 и минометов.



Для подавления наступательной активности противника передовые части Армии Обороны НКР прибегли к ответным действиям.



Вечером 7 февраля Минобороны НКР заявило, что «в случае продолжения подобных провокаций Армия обороны НКР оставляет за собой право прибегнуть к несоразмерным действиям».