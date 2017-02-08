Один военнослужащий погиб и еще один ранен в Арцахе

Ереван /Медиамакс/. Сегодня примерно в 11:00 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированных на северном направлении, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана смертельное ранение получил контрактный военнослужащий Гегам Манукян (1979 года рождения).
Армия обороны НКР сообщает также, что сегодня же, примерно в 12:00 часов, в результате огня с азербайджанской стороны на другом направлении линии соприкосновения сил Азербайджана и Нагорного Карабаха (Мартакерт) ранение получил проходящий обязательную службу Корюн Киракосян (1988 года рождения).
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