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Один военнослужащий погиб и еще один ранен в Арцахе


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Сегодня примерно в 11:00 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированных на северном направлении, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана смертельное ранение получил контрактный военнослужащий Гегам Манукян (1979 года рождения).

Армия обороны НКР сообщает также, что сегодня же, примерно в 12:00 часов, в результате огня с азербайджанской стороны на другом направлении линии соприкосновения сил Азербайджана и Нагорного Карабаха (Мартакерт) ранение получил проходящий обязательную службу Корюн Киракосян (1988 года рождения).

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