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Азербайджан снова применил минометы и гранатометы


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 8 февраля и в ночь на 9-е февраля Азербайджан около 40 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из 60-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 200 выстрелов.

Наиболее интенсивные нарушения были зафиксированы на восточном и северном направлениях, на которых азербайджанские ВС выпустили 15 снарядов из минометов и гранатометов.

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