В направлении армянских позиций произведено 1000 выстрелов

Ереван /Медиамакс/. 9 февраля и в ночь на 10-е февраля на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом наблюдался рост нарушений режима прекращения огня со стороны Азербайджана.

В указанный период азербайджанские ВС, с применением 60 и 80-мм минометов, разного вида гранатометов и стрелкового оружия, нарушали режим прекращения огня около 70 раз, произведя в направлении армянских постовых более 1000 выстрелов.



Наиболее интенсивные нарушения имели место на восточном, южном и северном направлениях линии соприкосновения. На указанных участках азербайджанские ВС выпустили 34 снарядов: 24 - из минометов и 10 – из гранатометов.



Передовые воинские части Армии обороны пресекали наступательную активность противника в случаях крайней необходимости.