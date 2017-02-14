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На линии соприкосновения было относительно спокойно


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 13 февраля и в ночь на 14-е февраля ситуация на линии соприкосновения сил Нагорного Карабаха и Азербайджана была относительно спокойной.

Азербайджан более 35 раз нарушил режим прекращения огня из стрелкового оружия разного калибра, произведя в направлении армянских постовых около 400 выстрелов.

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