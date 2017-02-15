Азербайджан продолжает нарушать перемирие

Ереван/Медиамакс/. 14 февраля и в ночь на 15-е февраля Азербайджан из стрелкового оружия различного калибра 45 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
В направлении армянских постовых было произведено более 600 выстрелов.
На восточном направлении азербайджанские ВС применили также 60 и 82-мм минометы, выпустив три снаряда.
Передовые воинские части Армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.