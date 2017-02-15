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Азербайджан продолжает нарушать перемирие



Ереван/Медиамакс/. 14 февраля и в ночь на 15-е февраля Азербайджан из стрелкового оружия различного калибра 45 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

В направлении армянских постовых было произведено более 600 выстрелов.

На восточном направлении азербайджанские ВС применили также 60 и 82-мм минометы, выпустив три снаряда.

Передовые воинские части Армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям.

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